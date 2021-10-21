При пожаре в Соломбале погибли двое детей. А мамаша гуляла

Сегодня днем в деревянном многоквартирном доме по улице Стахановская в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из комнат обнаружены тела мальчика, 2018 года рождения, и его сестры, 2020 года рождения. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинские, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
По предварительной информации, мать оставила детей одних в квартире, когда они спали.