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Пожаром на улице Пионерская в Архангельске серьезно заинтересовались следователи

2 января 2022 года ночью в деревянном доме по улице Пионерская в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела 65-летнего мужчины и его 46-летней сожительницы. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. Из указанного дома в больницу с термическими ожогами госпитализированы две пенсионерки- соседки погибших. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем одного из погибших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

04 январь 07:56 | : Происшествия

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