Пожаром на улице Пионерская в Архангельске серьезно заинтересовались следователи

2 января 2022 года ночью в деревянном доме по улице Пионерская в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела 65-летнего мужчины и его 46-летней сожительницы. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. Из указанного дома в больницу с термическими ожогами госпитализированы две пенсионерки- соседки погибших. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем одного из погибших, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.