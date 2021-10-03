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При пожаре в деревянном доме на окраине Архангельска погибли два человека

На ул. Пионерская в Маймаксанском округе Архангельска продолжаются работы на месте пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Оттуда пожарные ПЧ-78 эвакуировали мужчину и женщину без признаков жизни, которые на момент произошедшего спали. Спасти их не удалось, они задохнулись в дыму. 

Из квартиры этажом пожарными выше были спасены две женщины, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Огнем повреждены 4 квартиры. Открытое горение ликвидировано. Причина пожара выясняется.  

02 январь 08:47 | : Происшествия

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