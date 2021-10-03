При пожаре в деревянном доме на окраине Архангельска погибли два человека

На ул. Пионерская в Маймаксанском округе Архангельска продолжаются работы на месте пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Оттуда пожарные ПЧ-78 эвакуировали мужчину и женщину без признаков жизни, которые на момент произошедшего спали. Спасти их не удалось, они задохнулись в дыму.
Из квартиры этажом пожарными выше были спасены две женщины, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. Огнем повреждены 4 квартиры. Открытое горение ликвидировано. Причина пожара выясняется.