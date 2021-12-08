Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как не угореть на Новый год. Несколько архангельских истории

Рассказывает и советует Архангельская служба спасения 112:

- Самый безопасный день - 31 декабря. Все ждут, готовятся, варят-жарят, крошат оливье и кутают селёдку в шубу. Если кто и обрадовался празднику накануне и излишне устал - то спать укладывают, до боя курантов.

Но вот уже вскоре после заветного «бом-бом» начинается...

- Поспешите, доктор!

- Что значит, поспешите?

- Я хочу умереть, - мужчина называет адрес в Архангельске. И начинает шантажировать оператора, каким именно образом. Заканчивает с поздравлением:

- Да ладно, пошутил я.

Звонки от трезвых и откровенно пьяных в эту ночь и весь день 1 января сыплются как из рога изобилия. Или, вернее сказать, ящика Пандоры. За сутки с 0 час. по 24.00 1 января 2021 года операторы Службы -112 Архангельской области обработали 1967 звонков!

В это же время принимаются звонки: пожилая женщина упала в обморок, глаза открыты, зрачок не реагирует, у ребёнка отёк Квинке, повышение артериального давления до критических отметок у пожилого человека, повышенная температура у ребёнка в дачном кооперативе под Северодвинском, болит живот у 6-летней девочки, муж в алкогольном опьянении ведёт себя агрессивно, крушит всё в квартире, где также находится маленький ребёнок, супруга и её 16-летний брат. Так вот, не считая пропущенных звонков, на которые необходимо дозвониться, это всё происходит в первые 10 минут с новогодней полночи.

Это даже не к тому, что новый год в Службе-112 - это сложность и напряжённость 80-го уровня. А к тому, что дальше - больше. И это, соответственно, ведёт к тому, что нагрузка на экипажи скорой помощи, полиции - просто запредельна. Все экстренные службы в это время на пределе возможностей и выбора - какому вызову отдать приоритет, а какой может подождать.

Итак, совет первый и очень важный. Контролируйте приём алкоголя. Чрезмерное употребление в новогоднюю ночь может быть сразу у многих пациентов «неотложки», и жалобы на здоровье в результате этого явления чести не делают никому. Мордобой, пьяные скандалы - всё это в новогоднюю ночь множится

Совет второй. Не садитесь за руль, если нет особой нужды. В эту ночь пьяные на дороге ЕСТЬ, не вы - так в вас могут врезаться.

Не забудьте затушить свечи на новогоднем столе!

Пойдёте на улицу - отлично. Задумали сделать фейерверк - установите батарею салютов строго по инструкции, соблюдая расстояния и требования. Сказано - утоптать снег - утопчите. Просто утопить в сугроб недостаточно! Салют - это выстрелы зарядов, это отдача. От неё батарею может накренить - и пойдут заряды с температурой горения в 1,5 тысячи градусов лететь в окна ближайшего дома. И попробуй тут что-то сделать. Пока не отстреляется вся батарея - так и будут вас поминать недобрым словом жильцы дома, которым «повезло» лицезреть салют в свои окна.

Не курите. Не курите в квартире и тем более не курите в постели. Непотушенный окурок - ведущая причина новогодних пожаров.

Не стоит устраивать пьяные покатушки на снегоходе. Риск попасться инспектору ДПС минимален, зато окончиться может и провалом в полынью, и травмой из-за нарушения координации либо наезда на препятствие.

Немного дачной экзотики: баня и заплывы в проруби... Трезвыми - да сколько угодно. Но когда речь о новогодней ночи - то тут пьяные подвиги в виде «Я занырну в эту прорубь, проплыву подо льдом и выплыву вон в той! А ты меня держи за ноги на верёвке!» заканчиваются как-то не очень... И да, это был реальный случай заплыва у молодых мужчин после бани. И, конечно, искали уплывшего уже водолазы.

Берегите своих животных! На улице в эту ночь они могут испугаться салютов, фейерверков - уши животных гораздо более чувствительны к резким звукам, чем наши! Убегут, потеряются, поморозятся.

Вовремя заканчивайте праздник. Хороший здоровый сон необходим для продолжения праздников. А вот неловкий «опохмел» может загубить все каникулы, превратив их в унылый день сурка. И тогда - начинай читать советы сначала.

 С Новым годом! Живите без происшествий!  

31 декабрь 07:06 | : Происшествия

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (400)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20