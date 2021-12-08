Как не угореть на Новый год. Несколько архангельских истории

Рассказывает и советует Архангельская служба спасения 112:
- Самый безопасный день - 31 декабря. Все ждут, готовятся, варят-жарят, крошат оливье и кутают селёдку в шубу. Если кто и обрадовался празднику накануне и излишне устал - то спать укладывают, до боя курантов.
Но вот уже вскоре после заветного «бом-бом» начинается...
- Поспешите, доктор!
- Что значит, поспешите?
- Я хочу умереть, - мужчина называет адрес в Архангельске. И начинает шантажировать оператора, каким именно образом. Заканчивает с поздравлением:
- Да ладно, пошутил я.
Звонки от трезвых и откровенно пьяных в эту ночь и весь день 1 января сыплются как из рога изобилия. Или, вернее сказать, ящика Пандоры. За сутки с 0 час. по 24.00 1 января 2021 года операторы Службы -112 Архангельской области обработали 1967 звонков!
В это же время принимаются звонки: пожилая женщина упала в обморок, глаза открыты, зрачок не реагирует, у ребёнка отёк Квинке, повышение артериального давления до критических отметок у пожилого человека, повышенная температура у ребёнка в дачном кооперативе под Северодвинском, болит живот у 6-летней девочки, муж в алкогольном опьянении ведёт себя агрессивно, крушит всё в квартире, где также находится маленький ребёнок, супруга и её 16-летний брат. Так вот, не считая пропущенных звонков, на которые необходимо дозвониться, это всё происходит в первые 10 минут с новогодней полночи.
Это даже не к тому, что новый год в Службе-112 - это сложность и напряжённость 80-го уровня. А к тому, что дальше - больше. И это, соответственно, ведёт к тому, что нагрузка на экипажи скорой помощи, полиции - просто запредельна. Все экстренные службы в это время на пределе возможностей и выбора - какому вызову отдать приоритет, а какой может подождать.
Итак, совет первый и очень важный. Контролируйте приём алкоголя. Чрезмерное употребление в новогоднюю ночь может быть сразу у многих пациентов «неотложки», и жалобы на здоровье в результате этого явления чести не делают никому. Мордобой, пьяные скандалы - всё это в новогоднюю ночь множится
Совет второй. Не садитесь за руль, если нет особой нужды. В эту ночь пьяные на дороге ЕСТЬ, не вы - так в вас могут врезаться.
Не забудьте затушить свечи на новогоднем столе!
Пойдёте на улицу - отлично. Задумали сделать фейерверк - установите батарею салютов строго по инструкции, соблюдая расстояния и требования. Сказано - утоптать снег - утопчите. Просто утопить в сугроб недостаточно! Салют - это выстрелы зарядов, это отдача. От неё батарею может накренить - и пойдут заряды с температурой горения в 1,5 тысячи градусов лететь в окна ближайшего дома. И попробуй тут что-то сделать. Пока не отстреляется вся батарея - так и будут вас поминать недобрым словом жильцы дома, которым «повезло» лицезреть салют в свои окна.
Не курите. Не курите в квартире и тем более не курите в постели. Непотушенный окурок - ведущая причина новогодних пожаров.
Не стоит устраивать пьяные покатушки на снегоходе. Риск попасться инспектору ДПС минимален, зато окончиться может и провалом в полынью, и травмой из-за нарушения координации либо наезда на препятствие.
Немного дачной экзотики: баня и заплывы в проруби... Трезвыми - да сколько угодно. Но когда речь о новогодней ночи - то тут пьяные подвиги в виде «Я занырну в эту прорубь, проплыву подо льдом и выплыву вон в той! А ты меня держи за ноги на верёвке!» заканчиваются как-то не очень... И да, это был реальный случай заплыва у молодых мужчин после бани. И, конечно, искали уплывшего уже водолазы.
Берегите своих животных! На улице в эту ночь они могут испугаться салютов, фейерверков - уши животных гораздо более чувствительны к резким звукам, чем наши! Убегут, потеряются, поморозятся.
Вовремя заканчивайте праздник. Хороший здоровый сон необходим для продолжения праздников. А вот неловкий «опохмел» может загубить все каникулы, превратив их в унылый день сурка. И тогда - начинай читать советы сначала.
С Новым годом! Живите без происшествий!