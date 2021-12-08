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Cмертельное ДТП на автодороге "Холмогоры"

29 декабря около 17:15 в ОМВД России по Холмогорскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1085 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

По имеющимся данным, женщина 1978 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Mitsubishi», утратила контроль над управлением и выехала на полосу встречного движения. Это привело к столкновению со встречной машиной «Renault».

В результате ДТП водитель «Renault» - мужчина 1962 года рождения -  от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель с травмами госпитализирована.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

30 декабрь 09:23 | : Происшествия

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