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В стиле Раскольникова. Житель Исакогорки убил старушку-соседку обухом топора

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 52-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что в начале октября 2020 года по месту жительства по улице Адмирала Макарова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 82-летней соседке, ударил ее топором в область головы и руки. От полученной травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления.

Он же похитил денежные средства в размере 4 тысяч рублей, которые спрятала от него под матрасом знакомая, временно проживающая у него в жилище.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с пожилой женщиной произошел из-за того, что он попросил у нее сигарету, а она ему грубо ответила и стала размахивать топором, который он забрал и ударил ее обухом по голове. В краже денежных средств также признал вину и пояснил, что потратил их на приобретение спиртного и продуктов питания. В содеянном раскаивается.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 декабрь 08:56 | : Происшествия

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