Пьяный житель Новодвинска при пожаре проявил удивительное хладнокровие

Пожар воскресным утром в 5-этажном доме по ул. Уборевича в Новодвинске услышала жительница 4 этажа.
- Нам срочно пожарных нужно! Даже выйти из квартиры невозможно - в подъезде всё заволокло дымом, сильный запах гари.
Как оказалось, источник дыма был буквально в соседней квартире. С вечера субботы мужчина употребил алкоголь и покурил в постели. Как это закономерно бывает в расслабленном состоянии, уснул с непотушенной сигаретой. Та упала на уголок матраса, и посреди ночи мужчина проснулся от дыма. Взял старенький пружинный матрас на вате, и отнёс его в ванную. Замочил тлеющий угол, потушил и оставил лежать в ванной. Перестелил себе постель, и лёг спать.
А коварный огонь и не думал сдаваться. «Выжив» в мокром ватине, пламя спустя несколько часов снова заявило о себе. Матрас загорелся, распространяя вокруг себя клубы едкого дыма. Попутно огонь оплавил стиральную машину.
Пожарные разобрались с матрасом быстро: просто пшикнули огнетушителем и выбросили в окно. А урок из пожара простой: не кури в помещении - раз. Не кури в постели - два. Любые постельные принадлежности, если они начали тлеть - выбрасывай на улицу, где они не причинят вреда. Хлопковое волокно обладает чрезвычайной способностью к тлению даже в намоченном состоянии. И были случаи, когда от матраса, который пожалели и не выбросили, сгорел 2-этажный деревянный многоквартирный дом.