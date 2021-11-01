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Житель Красноборского района не на шутку разгулялся в Коряжме

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 23-летнего жителя Красноборского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 10 ноября 2021 года в доме на проспекте Ленина в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 45-летнему знакомому, нанес ему удары руками по голове, а когда тот упал - причинил не менее двух ножевых ударов в область спины. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Также установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый открыто похитил бутылку водки из торгового зала магазина в городе Коряжме, проигнорировав замечание сотрудника магазина о необходимости оплатить товар, после чего скрылся с места преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что стоимость похищенной бутылки водки уже возместил.

Также обвиняемый признал факт причинения им телесных повреждения своему знакомому, но уточнил, что умысла на убийство у него не было. Из показаний обвиняемого следует, что он, находясь в гостях у своей матери, употреблял спиртные напитки вместе со знакомым. Из-за того, что знакомый в ходе словесного конфликта ударил его мать по лицу, он вспылил, применил к потерпевшему физическую силу и дважды ударил последнего кухонным ножом в спину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 декабрь 08:53 | : Происшествия

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