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В Архангельске после падения с железнодорожного моста погиб школьник

Сегодня в 09.35 в Службу-112 позвонил мужчина, который, проезжая по железнодорожному мосту через Северную Двину в Архангельске, сообщил о том, что на середине пешеходной части моста увидел оставленный кем-то школьный рюкзак.


Это показалось человеку странным - и он не ошибся. На место выехали спасатели Архангельской областной службы спасения. Оказалось, что под местом находки рюкзака на льду реки лежит несовершеннолетний подросток, получивший тяжёлые травмы при падении с высоты. В настоящее время он передан бригаде скорой помощи, ведутся реанимационные действия с пострадавшим.


В 11.35 поступила информация, что подросток, несмотря на усилия реанимационной бригады, скончался от полученных при падении увечий.


24 декабрь 11:45 | : Происшествия

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