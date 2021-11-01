В Архангельске бывший зек насмерть забил пенсионера МВД

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 21-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что 25 сентября 2021 года ночью недалеко от торгового павильона на пересечении проспекта Новгородский и улицы Попова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу 60-летнему случайному знакомому. От полученной в результате избиения тупой травмы головы пострадавший скончался через месяц в медицинском учреждении.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ночное время у ранее незнакомого мужчины, который купил в торговом павильоне сигареты, попросил сигарету. Между ними завязался разговор, в ходе которого мужчина представился ему бывшим сотрудником правоохранительных органов. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого он стал наносить потерпевшему удары руками и ногами, пока тот не потерял сознание. Прохожий вызвал скорую медицинскую помощь, а он ушел домой. В содеянном раскаивается.
Примечательно, что обвиняемый только в апреле 2021 года освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания.