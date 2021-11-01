В Коношском районе рабочий погиб от взрыва бочки с остатками масла

Вчера днем на лесной делянке на территории муниципального образования «Ерцевское» смертельно травмирован 33-летний рабочий, житель города Харовска Вологодской области. По предварительным данным, черепно-мозговую травму пострадавший получил в результате разрыва 200 л металлической бочки с остатками гидравлического масла, которую он подогрел при помощи паяльной лампы, так как масло замерзло, и он не смог перекачать его насосом в канистру. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на предприятии и по результатам проверки принять процессуальное решение.