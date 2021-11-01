В Пинежском районе пьяный тракторист побил дорожного полицейского

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза его применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием и судом установлено, что 2 октября 2021 года около 23 часов автопатруль ГИБДД ОМВД России по Пинежскому району выявил осужденного, который на улице Строителей в поселке Пинега управлял трактором с признаками алкогольного опьянения. Желая избежать правового разбирательства и привлечения к административной отвественности, осужденный высказал угрозы применения насилия к инспектору ГИБДД, затем нанес удар кулаком по лицу представителя власти, причинив телесные повреждения и физическую боль. Противоправные действия нарушителя пресекли, отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса подследственный признал свою вину, принес извинения представителю власти и объяснил свои действия алкогольным опьянением.
Приговором Пинежского районного суда ему назнчено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.
(кадр из сериала "Глухарь")