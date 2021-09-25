Реалии Архангельска: пешком через реку на пожар

- Деревня Усть-Кривяк, это на Бревеннике! Горит дом! - такой звонок поступил накануне в 15.47 в Службу-112 - Виден дым, слышно треск, весь дом в дыму.
Мужчина, который проживает по соседству, сообщил о происшествии хозяину, который постоянно проживает в городе, а в дом в Усть-Кривяке (Маймаксансикй округ Архангельска) наезжает по выходным. Как стало известно позже, он приезжал и на этих выходных, топил печь, включал обогреватель. Усть-Кривяк - деревня труднодоступная, даже летом сюда попасть очень сложно, вязкая грунтовая дорога идёт по берегу реки, местами она заболочена. Пожарные знают эту особенность, и для поездки в деревню взяли сани-волокуши, куда уложили мотопомпу, рукава и другое пожарно-техническое вооружение.
- Мы добрались на машине до ул. Рыбацкой, а дальше для нашего «Урала» пути не было, там можно проехать лишь на легковом автомобиле, тяжёлый «Урал» неминуемо застрянет, - рассказал начальник ПЧ-69 (о. Бревенник), Николай ВОСТРОКНУТОВ. - Взяли волокуши и потянули за собой пешком. Прошли полпути, нас догнал «УАЗ» скорой помощи. Мы попросили взять наши волокуши на прицеп, и дальше уже бежали быстрее.
Добравшись до места, пожарные уже увидели, что дом не спасти: он горел открытым огнём, кровля провалилась. Речь шла уже о спасении соседних построек и следующих за ними домов: в нескольких метрах были сараи с дровами, баня, деревянный погреб. Их удалось отстоять. На помощь островным пожарным прибыли и коллеги из 4-й пожарно-спасательной части из Соломбалы, их привезли на судне на воздушной подушке силами Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Двумя мотопомпами общими усилиями на морозе в минус 25 и ветре пожарным удалось отстоять деревню.
Что касается причины пожара, то хозяин убеждён: чужие в Усть-Кривяке не ходят, вероятно, причина кроется в электрике. Быть может, уезжая из родного дома, мужчина оставил включённым обогреватель. Так это или иначе - установит дознание.