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Архангельские ухари забили насмерть случайного собутыльника, заподозрив его в амикошонстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителей областного центра в возрасте 32 и 35 лет в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что 29 августа 2021 года днем из подъезда жилого дома по улице Штурманская в городе Архангельске в больницу госпитализирован 43-летний мужчина со следами побоев. Через непродолжительное время пострадавший скончался в медицинском учреждении. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы головы.

 

Следствием установлено, что 28 августа 2021 года один из обвиняемых на улице познакомился с потерпевшим и пригласил его в гости для совместного употребления спиртных напитков. После застолья хозяин жилища уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что потерпевший обыскивает карманы его куртки. В порыве гнева он нанес тому не менее трех ударов руками по голове. К избиению присоединился и второй обвиняемый, который обнаружил исчезновение бутылки водки и сумки с документами. Подследственные нанесли случайному знакомому, которого заподозрили в краже, множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего вынесли потерпевшего из квартиры и оставили на лестничной площадке.

 

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину, но пояснили следователю, что, применяя к потерпевшему физическую силу, наступления ему смерти не желали.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 декабрь 10:47 | : Происшествия

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