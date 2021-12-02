В Архангельске раскрыто убийство 12-летней давности на Кольской

В июле 2009 года в медицинском учреждении скончался 51-летний житель областного центра, которого с переломами ребер и тупой закрытой травмой головы госпитализировали в марте 2009 года из подъезда жилого дома по улице Кольская в Северном округе города Архангельска. По факту причинения телесных повреждений потерпевшему следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Благодаря совместной планомерной и скрупулезной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов отдела криминалистки регионального Следственного управления, сотрудников уголовного розыска ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, комплексом следственно-оперативных мероприятий установлена причастность к избиению ранее судимого за преступления против личности и собственности 30-летнего жителя областного центра, которому на момент совершения преступления только исполнилось 18 лет.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что 14 марта 2009 года утром в подъезде жилого дома по улице Кольская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к ранее незнакомому мужчине, с которым он столкнулся на улице, нанес потерпевшему множественные удары кулаками и ногами по голове и телу, после чего скрылся с места преступления.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.