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Архангельские росгвардейцы доставили потерявшегося кроху родителям

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя на служебном автомобиле центр Архангельска, заметили мальчика младшего возраста, который в одиннадцатом часу вечера без присмотра родителей находился на остановке общественного транспорта на Воскресенской улице.

Наряд Росгвардии остановился и выяснил, что школьник после уроков гулял с друзьями, опоздал на автобус, на котором он обычно возвращался домой в СОТ «Малинки», и не знал куда дальше идти. Уточнив у ребёнка фамилию и имя, росгвардейцы сообщили о случившемся в полицию, после чего связались с его мамой.

По указанию дежурного 9-летнего мальчика доставили в УМВД России по городу Архангельску, где его впоследствии передали родителям.

17 декабрь 11:59 | : Происшествия

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