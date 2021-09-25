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Заезжий тип развращал архангельских девочек. Приговор - 15 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему уроженцу Башкирской АССР. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действий сексуального характера в отношении малолетних).

Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2020 годы осужденный по месту проживания в Республике Башкортостан и в одном из населенных пунктов Приморского района Архангельской области демонстрировал малолетней падчерице эротические фотографии и под угрозой применения ремня и помещения ее в детский дом совершал в отношении нее действия сексуального характера. Один из эпизодов противоправных действий совершил в присутствии 11-летней подруги падчерицы, оказывая на девочку развращающее влияние.

После того, как 11-летняя девочка рассказала о противоправных действиях своей матери, та рассказала матери подружки дочери, после чего женщины обратились в заявлением в правоохранительные органы.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.

Приговором Приморского районного суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

17 декабрь 11:09 | : Происшествия

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