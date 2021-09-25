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Полиция просит помощи в розыске жителя Холмогор Трескина

Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего 73-летнего Трескина Николая Валентиновича.

Установлено, что Трескин в середине июля 2021 года ушел из дома в деревне Кеница и до настоящего времени не вернулся, его судьба и местонахождение не известны.

Приметы:  на вид 70 лет, рост 175- 180 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: камуфляжный костюм, кепка.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в Холмогорский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: село Холмогоры, улица Октябрьская, д. 39, телефон приемной: 8(818-30) 3-35-68, телефон полиции: (818-30) 3-32-02, либо 112.

 

15 декабрь 11:35 | : Происшествия

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