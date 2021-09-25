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Архангельский школьник нагло ограбил в подъезде пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего юноши в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия).

Следствием установлено, что 16 октября 2021 года вечером на кассе продуктового магазина на улице Тимме в городе Архангельске подросток приметил 68-летнего мужчину, у которого в кошельке находились денежные средства. Он проследовал за пенсионером в подъезд жилого дома, где напал на него. Подросток сдавил руками шею потерпевшего, повалил на пол и из кармана его брюк открыто похитил кошелек.  На улице забрал из кошелька 10 тысяч рублей, а сам кошелек сбросил.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что потратил денежные средства на личные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

15 декабрь 09:01 | : Происшествия

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