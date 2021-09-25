Разгуливавший по Шенкурску с оружием адвокат из Вологды отделался условным сроком

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату Адвокатской палаты Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Противоправную деятельность обвиняемого выявили в феврале 2020 года сотрудники ОМВД России по Шенкурскому району и РУФСБ России по Архангельской области. У бывшего адвоката, который находился на территории города Шенкурска, правоохранительными органами изъято огнестрельное оружие.
Следствием установило, что обвиняемый из приобретенных через сеть Интернет составных частей и инструментов незаконно изготовил пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему.
Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.