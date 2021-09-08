Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель мятежной Урдомы зарезал товарища, но не помнит, за что

12 декабря 2021 года после тушения пожара в летней кухне в поселке Урдома обнаружено тело 52-летнего мужчины.  В ходе осмотра погибшего зафиксированы множественные колото-резаные ранения туловища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 36-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса он пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Что именно произошло в летней кухне, он не помнит.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Изъята обувь и одежда подозреваемого с пятнами бурого цвета, похожими на кровь.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 декабрь 11:05 | : Происшествия

Главные новости


Если завтра война... Взгляд из Архангельска
Катастрофа или неизбежность? Личные воспоминания о «Беловежском сговоре»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (178)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20