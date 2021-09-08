Житель мятежной Урдомы зарезал товарища, но не помнит, за что

12 декабря 2021 года после тушения пожара в летней кухне в поселке Урдома обнаружено тело 52-летнего мужчины. В ходе осмотра погибшего зафиксированы множественные колото-резаные ранения туловища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 36-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса он пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Что именно произошло в летней кухне, он не помнит.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Изъята обувь и одежда подозреваемого с пятнами бурого цвета, похожими на кровь.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.