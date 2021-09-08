Архангелогородцу, пытавшемуся сжечь семью брата, присяжные дали 16 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за убийство 44-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а,в,е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога).
Следствием и судом установлено, что 7 марта 2020 года ночью в деревянном многоквартирном доме по улице Севстрой в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будил младшего брата для продолжения совместного употребления спиртных напитков. Супруга брата попросила подследственного прекратить его действия и не мешать им спать. Осужденный на почве личных неприязненных отношений к семье брата, включая двоих малолетних детей в возрасте 2 и 6 лет, при помощи зажигалки поджег подушку, бросил ее на пол, в результате чего возник пожар. Благодаря тому, что 6-летний мальчик обнаружил возгорание и разбудил маму, а она - остальных членов семьи, потерпевшие покинули горящую квартиру. Преступный умысел, направленный на убийство пяти человек, не был доведен до конца по не зависящим от подследственного обстоятельствам. После возникновения пожара осужденный скрылся с места преступления. В результате его противоправных действий квартира семьи потерпевших вместе со всем имуществом полностью уничтожена огнем. Общая сумму ущерба составила около 500 тысяч рублей.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что разозлился на брата, который лег спать, и его супругу, поэтому устроил поджог, но наступления смерти никому не желал.
Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.