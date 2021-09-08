Полиция Архангельска просит помощи в розыске Руслана Чупина

Следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего 35-летнего Чупина Руслана Валентиновича.
По предварительной информации, 27 сентября 2021 года Чупин ушёл из дома по улице Магистральная в городе Архангельске в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы : рост 178, волосы темно-русые, худощавого телосложения.
Был одет: чёрная ветровка с белыми полосками на спине и на рукавах, в темных джинсах.
На левом предплечье имеется татуировка в виде рисунка около 10 см.
Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по Исакогорскому округу, расположенный по адресу: проспект Новгородский, дом 26, телефон приемной (8182) 68-01-44, либо по номерам телефонов: 89115823763, 112,102.