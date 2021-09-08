Мошенница из Калининграда разводила доверчивых архангельских мамочек

В конце сентября в полицию с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась жительница Цигломенского округа города Архангельска 1988 года рождения. Женщина пояснила, что накануне заказала детские вещи дистанционно через группу, размещенную в одной из социальных сетей. Здесь она сначала увидела фотографию понравившейся коляски, а позже администратор группы уговорила приобрести еще и куртку для ребенка.
Покупателя попросили перевести на банковский счет 70% от стоимости заказа – порядка 10 тысяч рублей. Архангелогородка признается, что ее подкупил тот факт, что не требовалось внести всю сумму сразу. Деньги женщина перевела, однако доставки товара так и не дождалась.
По данному факту следственным отделом по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов СУ УМВД России по г. Архангельску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в совершении противоправных действий – жительница Калининградской области 1991 года рождения. Установлено, что товаров для продажи у нее не было – злоумышленница копировала фотографии с их изображением в сети Интернет, после чего размещала на созданной странице с предложением приобрести вещи, заранее зная, что не выполнит обязательства. Подозреваемая созналась в совершении мошенничества и возместила потерпевшей причиненный ущерб.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок в сети Интернет. Используйте только проверенные интернет-площадки, желательно с возможностью оплаты товара после его доставки.