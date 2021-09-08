Полиция вплотную занялась ДТП на Набережной Северной Двины

7 декабря около 12:25 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Столкновение двух машин произошло на перекрестке проспекта Ленинградский и улицы Набережная Северной Двины.
По имеющимся данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», потерял контроль над движением, после чего допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с машиной «Лада».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира «ВАЗ», один из них – девочка 2021 года рождения. Водитель автомобиля и ребенок с травмами госпитализированы. Также в лечебное учреждение доставлен пассажир «Лады» – женщина 1963 года рождения.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.