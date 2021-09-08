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Полиция вплотную занялась ДТП на Набережной Северной Двины

7 декабря около 12:25 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Столкновение двух машин произошло на перекрестке проспекта Ленинградский и улицы Набережная Северной Двины.

По имеющимся данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», потерял контроль над движением, после чего допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с машиной «Лада».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира «ВАЗ», один из них – девочка 2021 года рождения. Водитель автомобиля и ребенок с травмами госпитализированы. Также в лечебное учреждение доставлен пассажир «Лады» – женщина 1963 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

 

08 декабрь 11:03 | : Происшествия

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