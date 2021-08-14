Дело северодвинских живодеров передано в суд. Им грозит до 5 лет

В сентябре 2021 года в социальных сетях были размещены видеозаписи жестокого обращения с животным. По данному факту ОМВД России по городу Северодвинску незамедлительно инициирована проверка, в ходе которой установлены подозреваемые в совершении противоправных действий – мужчина и женщина 1985 и 1983 годов рождения. Их разыскали в Архангельске и доставили в Северодвинск. Кроме того, были обнаружены останки животного, которые направлены на судебно-медицинское исследование с целью установления причины его гибели.
Следственным отделом ОМВД России по городу Северодвинску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении жестокого обращения с животным, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией с использованием сети «Интернет».
Обвинительное заключение утверждено Прокуратурой города Северодвинска, материалы направлены в суд.