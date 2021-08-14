Провалившихся под лед архангельский рыбаков отогрели метеорологи

Вчера около 18 час. в Службу-112 обратился мужчина и рассказал о трудной ситуации, в которую попали двое его друзей.
Мужчины сумели дозвониться до своего друга в Архангельске и попросили через него помощи спасателей. Как пояснил мужчина, рыбаки возвращались с рыбалки, но, отъехав на мотобуксировщике примерно на 5 километров от о. Мудьюг, попали на слабый лёд и провалились.
Промокшие рыбаки пытались дозвониться до спасателей самостоятельно, но, по их словам, ничего не получалось. Пешком они отправились к маяку, который все рыбаки знают как «Чёрная башня» - там, на южной оконечности Мудьюга, находится метеостанция. Там, у двоих метеорологов, и нашли пристанище и обогрев озябшие и промокшие рыбаки после путешествия на ветру в промокшей и застывающей на морозе одежде.
- Добраться до нас можно только на «подушке», здесь кругом вода, - пояснил один из рыбаков, когда до него дозвонились операторы Службы-112. - Скорая нам точно не нужна, мы у метеорологов отогрелись.
На помощь выехали спасатели Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
- Было уже совсем темно, когда стало известно о происшествии, - рассказали спасатели. Поиск проводился при ограниченной видимости, в условиях сильного встречного северовосточного ветра. На Северной Двине сейчас повсюду торосы.
На аэролодке «Пиранья» спасатели добрались до метеостанции и приняли двоих мужчин примерно сорока лет на борт. Они были эвакуированы на причал портового терминала «Экономия».
Пресс-служба Arh112 созвонилась с одним из рыбаков, и он рассказал о том, что произошло:
- Мы отправились в обратный путь, и в дороге попали в метель. Вероятно, мы где-то сбились с пути и поехали по целине, где и попали на слабый лёд. Провалились по грудь, выбрались. «Собака» сразу утонула, сани плавали на поверхности. Но по сути, всё снаряжение наше утонуло, да и не до спасения саней было, конечно - нужно было, как говорится, спасать свою шкуру. Примерно час мы шли до Мудьюга, там у метеорологов отогревались. Пока идёшь, пока двигаешься в такой ситуации - ты жив. Это главное - двигаться, пока не будет возможности обогрева в тепле. Метеорологам, конечно, огромное спасибо - очень нас выручили.
Спасатели убедительно просят рыбаков повременить с выходом и тем более, выездом на лёд. Риск такой рыбалки на сегодня слишком велик.