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Архангельские пацаны попались на попытке стать наркодилерами

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух юношей в возрасте 16 и 17 лет в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в сентябре текущего года несовершеннолетние обвиняемые приобрели через Интернет- магазин наркотическое средство массой не менее 3,83 грамма, которое планировали сбыть путем оборудования тайников с «закладками» на территории города Архангельска.

Их противоправные действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску, которые изъяли у несовершеннолетних наркотик в крупном размере.

В ходе допросов подследственные дали признательные показания и пояснили следователю, что хотели таким способом заработать.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

07 декабрь 08:53 | : Происшествия

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