Массовое ДТП со смертельным исходом в Архангельске

Вчера в 21.22 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Красной Звезды в Архангельске.
По предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобилей (ВАЗ-21053, Datsun, Mazda , Dodge и BMW) и рейсовый автобус МАЗ. На момент ДТП в автобусе находились водитель и кондуктор, пассажиров не было, так как он следовал в гараж.
Пострадало четыре человека. Еще один мужчина 1997 года рождения, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб.
На месте происшествия всю ночь работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.