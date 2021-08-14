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Массовое ДТП со смертельным исходом в Архангельске

Вчера в 21.22 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Красной Звезды в Архангельске.

По предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобилей (ВАЗ-21053, Datsun, Mazda , Dodge и BMW) и рейсовый автобус МАЗ. На момент ДТП в автобусе находились водитель и кондуктор, пассажиров не было, так как он следовал в гараж.

Пострадало четыре человека. Еще один мужчина 1997 года рождения, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб.

На месте происшествия всю ночь работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

04 декабрь 07:26 | : Происшествия

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