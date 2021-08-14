Архангелогородец на фоне личной неприязни истыкал ножом соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 31 мая 2020 года в квартире дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил не менее 6 раз ножом в грудь, живот и шею 34-летнего соседа, после чего перенес потерпевшего в его квартиру и оставил там. Благодаря тому, что пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.
В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, неоднократно менял свои показания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.