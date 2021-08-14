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Архангелогородец на фоне личной неприязни истыкал ножом соседа

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,  ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 31 мая 2020 года в квартире дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил не менее 6 раз ножом в грудь, живот и шею 34-летнего соседа, после чего перенес потерпевшего в его квартиру и оставил там. Благодаря тому, что пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив. 

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал, неоднократно менял свои показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

03 декабрь 10:53 | : Происшествия

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