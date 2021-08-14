В Архангельске негодяй поджег дом, чтобы "выкурить" из него жильцов

14 ноября 2021 года ночью в деревянном доме по улице Михаила Новова в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела супругов- пенсионеров и их 45-летнего сына, которые погибли в результате острого отравления окисью углерода. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В ходе следственно- оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, установлено, что пожар произошел в результате поджога.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 41-летний местный житель.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что искал свою сожительницу, но дверь квартиры, в которой, как он полагал, она находится, ему не открыли, поэтому он решил «выкурить» ее и жильцов. Не думал, что в результате его действий погибнут люди. Позже узнал, что сожительница находилась в гостях в соседнем доме.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.