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Инцидент в педколледже Котласа спровоцировал пакет с мусором

Утром 2 декабря в здание Котласского педагогического колледжа зашел неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Как позже пояснили находившиеся в здании учащиеся и педагоги, угроз мужчина не высказывал, оружия у него в руках они не видели.


Работники учебного заведения вызвали наряд вневедомственной охраны. Нарушитель – житель города Котласа 1980 года рождения – был задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел. В ходе досмотра у злоумышленника под верхней одеждой был обнаружен и изъят нож.


В настоящее время также проверяется информация о том, что накануне произошел бытовой конфликт между задержанным и учащимися колледжа. Его причиной, по имеющимся сведениям, послужил случай, когда неизвестными на мужчину был выброшен пакет с мусором из окна данного административного здания.


По указанному инциденту сотрудниками ОМВД России «Котласский» проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели происшествия, устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о квалификации действий злоумышленника.


03 декабрь 07:35 | : Происшествия

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