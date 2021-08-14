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Прокуратура проверила разрушенный пластиковый мост на реке Емца

Органами прокуратуры области организована проверка по факту разрушения 23.11.2021 плавучего моста через р. Емца в Холмогорском районе.

Установлено, что введённый в эксплуатацию 28.06.2021 мост, представляющий собой полимерную составную конструкцию, эксплуатируется для транспортного сообщения с расположенными на правом берегу р. Емца населенными пунктами Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост Холмогорского района.

В период прохождения по р. Емца 23.11.2021 шуги (рыхлого губчатого льда, образующегося под ледоставом) и ее скопления перед мостом, произошел разрыв канатов, скрепляющих в его центральной части составных элементов конструкции, в результате чего транспортное сообщение по мосту нарушено.

Разрушение составных частей моста травмирования или гибели граждан не повлекло, имущество не пострадало, повреждения конструкции не значительны.

Подрядчиком в рамках гарантийного обязательства ведутся работы по восстановлению моста, которые планируется завершить в ближайшее время.

Жители находящихся за рекой населенных пунктов продовольствием и товарами первой необходимости обеспечены, доступность экстренных служб осуществляется через круглогодичные автомобильные дороги.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

        

02 декабрь 14:43 | : Происшествия

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