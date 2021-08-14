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Смертельное ДТП в Шенкурском районе. Погибли женщина-водитель и пассажир

Сегодня около 10.30 в ОМВД России по Шенкурскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 881-ом километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.


По предварительным данным, женщина-водитель, управляя кроссовером «Киа», не справилась с управлением, иномарку занесло на полосу встречного движения, где она ударилась о металлическое ограждение. От удара машину развернуло, после чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении лесовозом КАМАЗ.


В результате аварии водитель и пассажир кроссовера погибли на месте ДТП. Водитель большегруза не пострадал.


В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи.


02 декабрь 13:57 | : Происшествия

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