В Архангельске задержан серийный вор мусорных контейнеров

В начале октября 2021 года в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по г. Архангельску поступило два сообщения о хищении металлических контейнеров от дома, расположенного по улице Павла Усова. В одном из гаражей находились три автомобильные покрышки, которые также были похищены.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний архангелогородец.
По имеющейся информации, в дневное время мужчина заметил металлические контейнеры. Решив, что они никому не принадлежат, злоумышленник арендовал грузовую машину, погрузил гаражи и сдал их в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Похищенные автомобильные колеса изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут переданы владельцу.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.