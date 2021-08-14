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В Архангельске задержан серийный вор мусорных контейнеров

В начале октября 2021 года в отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа) УМВД России по г. Архангельску поступило два сообщения о хищении металлических контейнеров от дома, расположенного по улице Павла Усова. В одном из гаражей находились три автомобильные покрышки, которые также были похищены.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний архангелогородец.


По имеющейся информации, в дневное время мужчина заметил металлические контейнеры. Решив, что они никому не принадлежат, злоумышленник арендовал грузовую машину, погрузил гаражи и сдал их в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.  


Похищенные автомобильные колеса изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут переданы владельцу.


Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


02 декабрь 09:46 | : Происшествия

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