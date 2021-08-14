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Юный житель Вельска рэкетировал своих сверстников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в сентябре 2021 года в городе Вельске несовершеннолетний подозреваемый несколько раз применял физическую силу к сверстнику, причиняя тому физическую боль, требуя  передачи денежных средств в сумме 40 тысяч рублей, ежедневно увеличивая сумму своих требований.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

02 декабрь 08:54 | : Происшествия

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