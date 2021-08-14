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Парочка архангельских криминалов украла в магазине шубу

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску устанавливается личность граждан, которые могут быть причастны к совершению кражи.

20 ноября 2021 года в вечернее время неустановленные лица, находясь в торговом центре, расположенном на Проспекте Троицкий, похитили шубу.

Сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как он кладет одежду в рюкзак, после чего быстро покидает магазин. Девушка, зашедшая в торговый павильон вместе с мужчиной, могла быть очевидцем совершения преступления.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данных граждан, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 63-22-33, 63-22-47, 8 (960) 004-90-85 или 02.

 

01 декабрь 12:35 | : Происшествия

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