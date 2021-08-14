Власти Архангельска, у вас сгорело!

Представители регионального отделения Народного фронта обратились к главе Архангельска Дмитрию Мореву с просьбой помочь жителям дома на улице Выучейского, 39, около которого минувшим летом сгорел хозяйственный сарай, где хранились дрова для печного отопления. Теперь люди нуждаются в новой хозяйственной постройке.
Проживающая в доме пенсионерка Людмила Щеколдина пожаловалась общественникам, что власти на их просьбы не реагируют. «Уже зима, морозы, а дрова хранить негде, они лежат без укрытия, отсыревают, разжечь их в печи очень сложно», – рассказала пожилая женщина.
Активисты Народного фронта выехали на объект и убедились, что одна часть сараев сгорела полностью, другая часть держится и их можно отремонтировать. Кто-то из жильцов уложил поленницу прямо на земле и накрыл рубероидом, другие занесли дрова в обгоревшую постройку. Труднее всего приходится престарелым пенсионерам – им сложно что-то придумывать и изобретать, применять физическую силу.
«Считаем, что проблему нужно решать немедленно. Мы обращаемся к главе города по вопросу, который очень чувствителен для людей, а еще потому, что чиновники ниже рангом просто не реагируют. Людям нужно отапливать свои жилища, наступили морозы, а сырые дрова для топки непригодны, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Здесь не нужны большие средства на ремонт, главное – установить крышу и настилы. Людей нельзя оставлять в такой ситуации, которая близка к чрезвычайной».
Общественники готовы подключиться к работам по возведению новой постройки или ремонту сгоревшей. Помощь в этом деле могут оказать также участники команды «Молодежка ОНФ».