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В Котласе бывший сиделец убил бомжа за оскорбление личного достоинства

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 2 апреля 2021 года в техническом колодце обслуживания тепловой сети, расположенном в городе Котласе, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникшего конфликта нанес множественные удары руками по голове и шее 56-летнему знакомому, после чего причинил потерпевшему не менее одиннадцати ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемый в ночное время  обратился в дежурную часть ОМВД России «Котласский»  и пояснил, что в тепловом коллекторе обнаружил тело своего знакомого, которого избили неизвестные.

В последующем в ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим проживал в тепловом коллекторе. В ходе совместного употребления спиртосодержащих напитков потерпевший его словесно оскорбил словами, которые для него, как для «сидевшего человека», недопустимы.  В порыве гнева он его избил и ударил ножом, после чего лег спать. Проснувшись, обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, и пошел в полицию. Чтобы избежать наказания дал ложные показания о непричастности к смерти потерпевшего, потом решил рассказать правду. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

01 декабрь 08:55 | : Происшествия

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