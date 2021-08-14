В Котласе бывший сиделец убил бомжа за оскорбление личного достоинства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 2 апреля 2021 года в техническом колодце обслуживания тепловой сети, расположенном в городе Котласе, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникшего конфликта нанес множественные удары руками по голове и шее 56-летнему знакомому, после чего причинил потерпевшему не менее одиннадцати ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.
После совершения убийства обвиняемый в ночное время обратился в дежурную часть ОМВД России «Котласский» и пояснил, что в тепловом коллекторе обнаружил тело своего знакомого, которого избили неизвестные.
В последующем в ходе допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим проживал в тепловом коллекторе. В ходе совместного употребления спиртосодержащих напитков потерпевший его словесно оскорбил словами, которые для него, как для «сидевшего человека», недопустимы. В порыве гнева он его избил и ударил ножом, после чего лег спать. Проснувшись, обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, и пошел в полицию. Чтобы избежать наказания дал ложные показания о непричастности к смерти потерпевшего, потом решил рассказать правду. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.