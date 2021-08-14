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Ледовые переправы в Архангельской области - где они?

На этот отнюдь не риторический вопрос отвечает архангельская Служба спасения:

- 126 ледовых переправ, из них 100 транспортных, планируют открыть в сезон 2021-2022 г. в Архангельской области. Кстати, Архангельская область по количеству переправ – абсолютный чемпион Северо-запада России, а по стране чуть больше ледовых дорог наводят лишь в Красноярском крае. Традиционно первые ледовые дороги откроются в северных районах области – Мезенском, Лешуконском и Пинежском, начиная со второй декады декабря.

По данным отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, на большинстве водоемов Поморья наблюдается ледостав, но назвать лед прочным еще нельзя.

Северная Двина. Наблюдается ледостав от Архангельска до Двинского Березника, а дальше, к границе с Вологодской областью- еще ледоход и шуга. Встречаются отдельные ледовые перемычки.

На Пинеге, Мезени – неполный ледостав, лед не сплошной, с промоинами и полыньями. На Пинеге еще в выходные встречались участки чистой воды. За прошедшие два дня ледовый покров значительно окреп. На Мезени также морозы способствуют активному ледоставу, ведется намораживание переправ.

На р. Вага – забереги, шугоход.

Вычегда. У г. Коряжма лед лишь у берегов, а середина реки еще проточная. Всему виной – теплые стоки с Котласского ЦБК. А вот выше «города бумажников», ближе к границе с республикой Коми, лед начинает формироваться, но все еще очень тонкий. На Виледи, притоке Вычегды, лед формируется активнее.

На р. Онеге – полное замерзание устьевой области реки в районе г. Онега. В верхнем течении Онеги, в районе г. Каргополя, происходит ледостав, но лед еще не прочный. Не порадуют рыбаков и крупные озера. Мелководное озеро Лаче, крупнейшее озеро области, промерзло лишь по берегам, а на глубоководном Лекшмозере тем более лед встает гораздо медленнее.  

Дельта Северной Двины. Лед здесь формируется неровными площадями, где-то он довольно прочный, а где-то – промоины, припорошенные снегом. Намерзающий припай отрывает от берега приливами-отливами, плюс по рукавам Двины активное движение судов, много битого льда. Поэтому лед намораживается очень неравномерно.   

Сухое море. В центральной части лед слабый, хотя у берегов образовался припай. Похожая обстановка в Унской губе – лед намерзает ближе к берегам, в районе деревень Уна, Луда.

В связи с ледоставом, чередующимися заморозками и оттепелями, лед крайне опасен и коварен. При выходе на лед надо учитывать критерии безопасности, толщина чистого прозрачного льда должна быть не менее 7-10 см для одного человека. Сейчас таких водоемов просто нет.

В разные годы в схожих погодных условиях стремление выйти на первый лед сгубило не один десяток жизней. Так, на первом льду Унской губы Белого моря, в месте традиционного лова наваги, осенью 2014 года за два выходных дня погибло шестеро рыбаков, причем трое – с применением снегоходов и мотобуксировщиков.

В конце прошлого года жертвами непрочного льда стали любители активного отдыха – в Каргопольском районе в полынье насмерть замерз лыжник, а под Архангельском, катаясь на коньках, утонул мужчина.

Минувшая неделя, к сожалению, тоже оказалась богата на происшествия на льду. В ледяную воду проваливались и пешеходы, и вездеходы, и собаки. В Онежском районе чудом удалось выжить рыбаку, который провел в полынье более часа. А в Северодвинске игры детей на льду закончились трагически – в р. Кудьма утонул 9-летний мальчик.

Многие граждане не воспринимают тонкий лед как опасность, и совершенно напрасно. Главными нарушителями становятся рыбаки и нетрезвые любители острых ощущений. Но особенно берегите детей – в силу возраста они не отдают отчета в своих действиях и проявляют к первому льду неподдельный интерес. Не проходите мимо, если увидите играющих на льду детей и подростков. Попросите их уйти со льда, а если это не помогает, то звоните на номер 112 – мы обязательно найдём решение проблемы.  

01 декабрь 08:42 | : Происшествия

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