Жителей Поморья призывают сразу позвонить при встрече с хищниками

Информация, поступающая из социальных сетей и СМИ о выходе волков в п. Цигломень Приморского района, передана в управление лесничествами – Архангельское обособленное подразделение и Северодвинское участковое подразделение. В минлеспроме региона принято решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Приморского района.
Сейчас специалисты проводят мероприятия по выслеживанию хищников для их отстрела или отлова. В целях регулирования численности охотничьих ресурсов добыча может производиться с использованием самоловов, огнестрельного оружия, а также механических транспортных средств.
— Принимаются меры по регулированию численности хищников, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, – пояснил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев. – Также мероприятия проводятся на территориях охотничьих угодий, прилегающих к населенным пунктам.
Глава ведомства напомнил, что в Поморье открыт сезон любительской и спортивной охоты, в ходе которой охотники, имеющие разрешение на добычу охотничьих ресурсов, могут добывать волков. Период охоты на волка установлен по 31 марта.
Кроме того, в Архангельской области за добычу двух волков охотник может получить разрешение на добычу одного взрослого лося или одного лося в возрасте до года. Из областного бюджета выплачивается вознаграждение: за добычу самки волка – 15 000 рублей, за добычу самца волка – 12 000 рублей.
Информацию о выходе хищных животных в населенные пункты граждане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
Жители Приморского района и столицы Поморья могут сообщать обо всех подобных фактах:
По фактам появления опасных диких животных на территории населенного пункта, а также в случае нападения хищников на домашних животных граждане вправе обращаться в органы внутренних дел. В населенном пункте, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ, обеспечение безопасности граждан, а равно применение оружия в целях устранения угрозы жизни и здоровью граждан возложено на органы внутренних дел.