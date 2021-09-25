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Жителей Поморья призывают сразу позвонить при встрече с хищниками

Информация, поступающая из социальных сетей и СМИ о выходе волков в п. Цигломень Приморского района, передана в управление лесничествами – Архангельское обособленное подразделение и Северодвинское участковое подразделение. В минлеспроме региона принято решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Приморского района.

Сейчас специалисты проводят мероприятия по выслеживанию хищников для их отстрела или отлова. В целях регулирования численности охотничьих ресурсов добыча может производиться с использованием самоловов, огнестрельного оружия, а также механических транспортных средств.

— Принимаются меры по регулированию численности хищников, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, – пояснил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев. – Также мероприятия проводятся на территориях охотничьих угодий, прилегающих к населенным пунктам. 

Глава ведомства напомнил, что в Поморье открыт сезон любительской и спортивной охоты, в ходе которой охотники, имеющие разрешение на добычу охотничьих ресурсов, могут добывать волков. Период охоты на волка установлен по 31 марта. 

Кроме того, в Архангельской области за добычу двух волков охотник может получить разрешение на добычу одного взрослого лося или одного лося в возрасте до года. Из областного бюджета выплачивается вознаграждение: за добычу самки волка – 15 000 рублей, за добычу самца волка – 12 000 рублей.

Информацию о выходе хищных животных в населенные пункты граждане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. 

Жители Приморского района и столицы Поморья могут сообщать обо всех подобных фактах:

  • в Архангельское обособленное подразделение на адрес: lesupr1@bk.ru или по телефону (8-8182) 20-30-31;
  • в Северодвинское участковое подразделение на адрес: ohotales@mail.ru или по телефону (8-8184) 58-11-82.

По фактам появления опасных диких животных на территории населенного пункта, а также в случае нападения хищников на домашних животных граждане вправе обращаться в органы внутренних дел. В населенном пункте, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ, обеспечение безопасности граждан, а равно применение оружия в целях устранения угрозы жизни и здоровью граждан возложено на органы внутренних дел.  

30 ноябрь 12:40 | : Происшествия

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