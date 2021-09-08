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В Онеге пожарные спасли любителя подледной рыбалки

- Я провалился под лёд на Андозере, не могу выбраться, плаваю в полынье! - такой звонок поступил вчера утром в службу 112. Мужчина тяжело дышал, из последних сил пытаясь удержаться на плаву.

Вторая песчаная бухта за насосной станцией, 25 м от берега - так он объяснил своё местоположение.

К месту происшествия выехали пожарные, медики и сотрудники полиции из г. Онеги. 

Несчастный случай развивался по совершенно будничному сценарию - утром житель г. Онега отправился на рыбалку на Андозеро, за 10 км от города. Оставив машину на берегу, он вышел на лёд и начал продвигаться к середине озера. Там, где глубина достигает 5-6 м, и произошёл провал. Рыбака спасло наличие ножа и мобильного телефона, ведь людей рядом не было, и позвать на помощь было некому. Нож он воткнул в край льда и таким образом держался на плаву. Пока оставались силы, пытался подтянуться и выбраться на поверхность, но лёд ломался, лишь расширяя полынью. Толщина льда в месте провала - примерно 6 см. 

- Мужчина не совсем правильно описал своё местонахождение. От находился недалеко от берега, но на машине туда не подъехать, поэтому пришлось ещё метров 300 бежать вдоль озера. Рыбак уже не мог говорить, от переохлаждения он находился в полуобморочном состоянии. Подобрались к нему ползком, обвязали верёвкой и вытянули, довезли до машины на санях-волокушах, а там уже подъехала «скорая», - рассказали пожарные ПЧ-43. 

В тяжелом состоянии спасенный доставлен в реанимационное отделение Онежской ЦРБ.

 

28 ноябрь 08:46 | : Происшествия

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