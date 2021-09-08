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Два оболтуса из Плесецкого района получили условный срок за ворованный мопед

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-ти и 18-летнему жителям Плесецкого района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года совершеннолетний осужденный незаконно проник в частный дом в поселке Оксовский Плесецкого района, выставив стекло в оконной раме путем отгибания гвоздей, пока несовершеннолетний соучастник преступления наблюдал за окружающей обстановкой. Затем он открыл входную дверь, они вместе обыскали жилище, похитили провода и строительные инструменты, а в сарае у дома обнаружили мопед.  Когда стемнело, вернулись к сараю, сбили навесной замок и выкатили мопед стоимостью 15 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допросов подследственные частично признали свою вину и пояснили следователю, что  на мопеде с коляской катались, пока не закончилось топливо, после чего спрятали его.  

Приговором Плесецкого районного суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с возложением дополнительных обязанностей. Похищенный мопед возвращен владельцу.

27 ноябрь 11:00 | : Происшествия

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