Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Березник раскрыта попытка похищения человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 41-летнего жителя Виноградовского района Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  п. «в, г» ч. 2 ст. 126  УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Напомним, что 30 апреля 2021 года утром в поселке Березник Виноградовского района  мужчина в камуфляжной одежде и маске- балаклаве, угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего одноствольного ружья, потребовал от 36-летнего мастера участка предприятия сесть за руль автомобиля нападавшего  марки «ВАЗ-2112» и ехать с ним. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул транспортное средство, после чего обратился в органы полиции.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Виноградовскому району, в лесном массиве обнаружен спрятанный автомобиль, который использовался при совершении преступления, при этом у транспортного средства оказались уничтожены VIN номера, позволяющие его идентифицировать. В последующем был задержан подозреваемый, который в 2006 году осужден за бандитизм и совершение ряда вооруженных разбоев к 15 годам лишения свободы, а в 2020 году освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый, действуя из неверно истолкованных интересов защиты от уголовного преследования родственника своей супруги, заподозренного в хищении рельс с неэксплуатируемого участка узкоколейной железной дороги, с учетом своего криминального опыта, решил помочь разрешить возникшую ситуацию. С этой целью он намеревался похитить потерпевшего, представлявшего интересы истца по делу о безвозмездном изъятии рельс, и оказать на него давление.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 ноябрь 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Чиф и его Лав Стори
Судейская этика в «кривом» зеркале Ненецкого округа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (305)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20