В поселке Березник раскрыта попытка похищения человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 41-летнего жителя Виноградовского района Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Напомним, что 30 апреля 2021 года утром в поселке Березник Виноградовского района мужчина в камуфляжной одежде и маске- балаклаве, угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего одноствольного ружья, потребовал от 36-летнего мастера участка предприятия сесть за руль автомобиля нападавшего марки «ВАЗ-2112» и ехать с ним. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул транспортное средство, после чего обратился в органы полиции.
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Виноградовскому району, в лесном массиве обнаружен спрятанный автомобиль, который использовался при совершении преступления, при этом у транспортного средства оказались уничтожены VIN номера, позволяющие его идентифицировать. В последующем был задержан подозреваемый, который в 2006 году осужден за бандитизм и совершение ряда вооруженных разбоев к 15 годам лишения свободы, а в 2020 году освободился из мест лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый, действуя из неверно истолкованных интересов защиты от уголовного преследования родственника своей супруги, заподозренного в хищении рельс с неэксплуатируемого участка узкоколейной железной дороги, с учетом своего криминального опыта, решил помочь разрешить возникшую ситуацию. С этой целью он намеревался похитить потерпевшего, представлявшего интересы истца по делу о безвозмездном изъятии рельс, и оказать на него давление.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.