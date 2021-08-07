Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Раскрыто зверское убийство на мусорной свалке в Кулое

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению четверых жителей Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и  п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека,  совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков один из обвиняемых сообщил, что 50-летний местный житель, ведущий антиобщественный образ жизни, недавно оскорбил его супругу. Компания решила проучить обидчика и 14 ноября 2020 года отправилась к нему домой в рабочем поселке Кулой Вельского района. Они ворвались в квартиру к потерпевшему, применили к нему физическую силу, затем поместили  пострадавшего в багажник и вывезли на местную свалку. В безлюдном месте они продолжили избиение, нанося удары руками, ногами и твердым тупым предметом по голове и телу пострадавшего, затем привязали его за ногу к фаркопу автомобиля и протащили волоком по просёлочной дороге. Тяжело травмированного потерпевшего, находившегося в беспомощном состоянии, оставили на свалке, где он скончался от общего переохлаждения организма.

В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов они частично признали свою вину и пояснили следователю, что наступления смерти потерпевшему не желали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

(кадр из к/ф "Пепел и алмаз")

25 ноябрь 13:23 | : Происшествия

Главные новости


Чиф и его Лав Стори
Судейская этика в «кривом» зеркале Ненецкого округа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (291)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20