Раскрыто зверское убийство на мусорной свалке в Кулое

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению четверых жителей Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц).
Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков один из обвиняемых сообщил, что 50-летний местный житель, ведущий антиобщественный образ жизни, недавно оскорбил его супругу. Компания решила проучить обидчика и 14 ноября 2020 года отправилась к нему домой в рабочем поселке Кулой Вельского района. Они ворвались в квартиру к потерпевшему, применили к нему физическую силу, затем поместили пострадавшего в багажник и вывезли на местную свалку. В безлюдном месте они продолжили избиение, нанося удары руками, ногами и твердым тупым предметом по голове и телу пострадавшего, затем привязали его за ногу к фаркопу автомобиля и протащили волоком по просёлочной дороге. Тяжело травмированного потерпевшего, находившегося в беспомощном состоянии, оставили на свалке, где он скончался от общего переохлаждения организма.
В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допросов они частично признали свою вину и пояснили следователю, что наступления смерти потерпевшему не желали.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
(кадр из к/ф "Пепел и алмаз")