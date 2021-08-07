В Архангельске одинокая пенсионерка чуть не умерла из-за черствых соседей

О вопиющем случае человеческого равнодушия рассказала архангельская Служба спасения. Пожилая женщина неудачно встала с кровати, упала, получила открытый перелом. Долго плакала, звала на помощь, стучала в пол, но соседи снизу продолжали заниматься своими делами.
- Это произошло сегодня ночью в одном из многоквартирных домов Архангельска.
Как водится у некоторых мужчин, решение проблемы было переложено на женские плечи. С ночной смены позвонила супруга хозяина, объяснила ситуацию со слов родных и попросила вызвать на место помощь.
Наряд полиции, без которой нельзя проникнуть в жильё граждан даже в таких случаях, прибыв на место, сумел открыть дверь, не прибегая к помощи спасателей. И только тогда стало ясно: несчастная женщина уже целый час мучается со сломанной ногой.
Не спешите бросать камни в людей, которые живут снизу от пострадавшей. Задумайтесь, а вы сами готовы прийти на помощь своим соседям? Вы знаете, кто это вообще? Какие у них проблемы, и как вы сами можете им помочь?
Иногда можно узнать от совершенно посторонних людей, что где-то рядом с тобой живёт пожилая женщина, кандидат наук, и она 8 лет просто не выходит из дома, потому что не может выйти дальше своей квартиры. Потому что стоять может не дольше 15 минут. У неё чистота и порядок, но... Да, к ней прикреплён соцработник, который также обслуживает ещё десяток клиентов. И женщина мечтает поесть супа. Нормального домашнего супа. Она его не ела уже два года. Вдумайтесь, как мало порой мы можем сделать для своего ближнего. Прийти и поинтересоваться - а давайте я схожу в магазин. А вот я ухи наварила - будете?..
Мы очень любим осуждать героев публикаций и навешивать им ярлыки - именно поэтому совсем не важно, откуда и от кого поступил полуночный звонок. Социологи говорят: россияне очень атомизированы. За наукообразным понятием кроются наши исконные, доставшиеся от пра-пра-прадедов пословицы и поговорки: «Моя хата с краю», «Помер Максим - да и леший с ним», «Хоть трава не расти». Это было всегда.
И чтобы мы сами не оказались лежащими на улице или в своём собственном доме в беспомощном состоянии, надо просто начинать с себя. Зайти к соседям и сказать: «Здравствуйте! Мы с вами живём рядом, а как-то друг друга не знаем. Не желаете ко мне на чашку чая?» Ведь эта чашка чая может подарить вам друга на всю жизнь и сделать ваши отношения теплее. А безопасность - она как раз и живёт там, где тепло, дружба и нет равнодушия.