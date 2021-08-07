Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске одинокая пенсионерка чуть не умерла из-за черствых соседей

О вопиющем случае человеческого равнодушия рассказала архангельская Служба спасения. Пожилая женщина неудачно встала с кровати, упала, получила открытый перелом. Долго плакала, звала на помощь, стучала в пол, но соседи снизу продолжали заниматься своими делами.

- Это произошло сегодня ночью в одном из многоквартирных домов Архангельска.

 Как водится у некоторых мужчин, решение проблемы было переложено на женские плечи. С ночной смены позвонила супруга хозяина, объяснила ситуацию со слов родных и попросила вызвать на место помощь.

Наряд полиции, без которой нельзя проникнуть в жильё граждан даже в таких случаях, прибыв на место, сумел открыть дверь, не прибегая к помощи спасателей. И только тогда стало ясно: несчастная женщина уже целый час мучается со сломанной ногой.

Не спешите бросать камни в людей, которые живут снизу от пострадавшей. Задумайтесь, а вы сами готовы прийти на помощь своим соседям? Вы знаете, кто это вообще? Какие у них проблемы, и как вы сами можете им помочь?

Иногда можно узнать от совершенно посторонних людей, что где-то рядом с тобой живёт пожилая женщина, кандидат наук, и она 8 лет просто не выходит из дома, потому что не может выйти дальше своей квартиры. Потому что стоять может не дольше 15 минут. У неё чистота и порядок, но... Да, к ней прикреплён соцработник, который также обслуживает ещё десяток клиентов. И женщина мечтает поесть супа. Нормального домашнего супа. Она его не ела уже два года. Вдумайтесь, как мало порой мы можем сделать для своего ближнего. Прийти и поинтересоваться - а давайте я схожу в магазин. А вот я ухи наварила - будете?..

Мы очень любим осуждать героев публикаций и навешивать им ярлыки - именно поэтому совсем не важно, откуда и от кого поступил полуночный звонок. Социологи говорят: россияне очень атомизированы. За наукообразным понятием кроются наши исконные, доставшиеся от пра-пра-прадедов пословицы и поговорки: «Моя хата с краю», «Помер Максим - да и леший с ним», «Хоть трава не расти». Это было всегда.

И чтобы мы сами не оказались лежащими на улице или в своём собственном доме в беспомощном состоянии, надо просто начинать с себя. Зайти к соседям и сказать: «Здравствуйте! Мы с вами живём рядом, а как-то друг друга не знаем. Не желаете ко мне на чашку чая?» Ведь эта чашка чая может подарить вам друга на всю жизнь и сделать ваши отношения теплее. А безопасность - она как раз и живёт там, где тепло, дружба и нет равнодушия.  

23 ноябрь 11:38 | : Происшествия

Главные новости


Судейская этика в «кривом» зеркале Ненецкого округа
От блинов до стерляди. Чем потчевали в московских трактирах

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (262)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20