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Смертельный пар. В Холмогорском районе два мужика угорели в бане

20.11.2021  вечером в бане, расположенной в деревне Малая Товра Холмогорского района обнаружены тела двух мужчин 38 и 43 лет.  Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины смерти погибших и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

23 ноябрь 08:58 | : Происшествия

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