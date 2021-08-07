Смертельный пар. В Холмогорском районе два мужика угорели в бане

20.11.2021 вечером в бане, расположенной в деревне Малая Товра Холмогорского района обнаружены тела двух мужчин 38 и 43 лет. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.