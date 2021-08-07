Северодвинские пацаны нашли чужой бумажник и гульнули не по-детски

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, 1 августа 2021 года ночью на улице Мира в городе Северодвинске подозреваемый вместе с четырьмя друзьями, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, нашли кошелек, который выронил 27-летний мужчина. В кошельке они обнаружили банковскую карту и решили воспользоваться ей по своему усмотрению. В торговых центрах при помощи функции бесконтактной оплаты товаров они оплатили чужой картой покупки на общую сумму более 4 тысяч рублей.
В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что денежные средства вместе с друзьями потратил на приобретение напитков и продуктов питания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.
Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.