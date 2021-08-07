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В Архангельске началась настоящая охота за дармовым виски

В пятницу в 15:57 на пульт дежурного Архангельского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре на улице Урицкого.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии, по заявлению администрации магазина, задержали женщину. В ходе личного осмотра при ней обнаружили три бутылки виски стоимостью более 2,5 тыс. рублей, которые она пронесла через кассовую зону, не оплатив. Задержанную передали полицейским. Проводится проверка.

Известно, что гражданка 1999 года рождения в октябре этого года уже привлекалась к административной ответственности за совершение мелкого хищения.

Напомним, это далеко не первый случай, когда в Архангельске росгвардейцы ловят за руку любителей халявного шотландского напитка. Ну никакого у людей вкусового патриотизма…

20 ноябрь 12:08 | : Происшествия

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