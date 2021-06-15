Архангельские пьянчужки убили товарища за мобильный телефон и неаккуратность в быту

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя областного центра и его 53-летнего знакомого в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
Следствием установлено, что 9 марта 2021 года в квартире дома на улице Комсомольская в городе Архангельске обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрили потерпевшего, употреблявшего спиртосодержащую жидкость у них в гостях, в хищении мобильного телефона одного из них. Они избили потерпевшего, стащили его с дивана, и продолжили наносить удары руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученных травм на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемые частично признали свою вину и пояснили следователю, что сначала конфликт произошел из-за того, что пропал мобильный телефон. Гость отрицал свою причастность к хищению, поэтому один из них его ударил рукой по голове. Затем вместе с потерпевшим ходили за спиртом, потом последний уснул на диване и справил нужду прямо на нем, что их очень разозлило. Они по очереди избили потерпевшего, но наступления его смерти не желали. Сначала решили, что пострадавший уснул на полу, потом обнаружили, что он не подает признаков жизни.
В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.